Реклама
Прямой эфир
Спорт
Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Мир
Сооснователя Pink Floyd внесли в базу сайта «Миротворец»
Мир
В Запорожье системы ПВО отразили за вечер три атаки ВСУ
Общество
В России отмечают День Государственного флага
Мир
В Нью-Йорке выявили первый случай оспы обезьян у несовершеннолетнего
Мир
Гатилов указал на отсутствие платформы для встречи Путина и Зеленского
Мир
США обвинили в извлечении выгоды из газового кризиса в Европе
Мир
В Китае создадут искусственный дождь для спасения урожая от засухи
Мир
В Сан-Франциско шоколадный магазин обучит своих сотрудников кунг-фу
Мир
В ДНР из России доставили около 1 млн учебников
Мир
Болдуин рассказал о потере пяти контрактов после трагедии на съемках
Мир
Постпред РФ отверг попытки исказить смысл его заявлений по Украине

Из запрета на въезд фур из ЕС могут сделать исключения

0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейские фуры с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией, алкоголем и другими товарами должны въезжать в Россию без перегрузки товаров, уверены производители и торговля.

Стопом по Европам: фурам из ЕС могут запретить въезд в Россию с октября
Подготовкой нормативной базы для этого уже занимается Минтранс

С 1 октября власти планируют ввести запрет на движение по стране европейских фур с товарами — они не смогут пересекать границу РФ. Это ответная мера на санкции ЕС, которые в апреле закрыли границы для отечественных большегрузов.

Первой отреагировала Белоруссия: страна запретила европейскому транспорту проезд по своей территории. С тех пор на территории этой страны европейские товары перегружают в отечественные фуры либо перецепляют полуприцепы с продукцией. Исключение сделали лишь для транспорта с продовольствием, продукцией агропромышленного комплекса и лекарствами.

Минсельхоз и Минпромторг готовят список товаров, с которыми фуры из ЕС смогут въезжать в Россию, избегая запрета. Речь идет о продуктах, которые могут испортиться или пропасть, если их будут перецеплять на границе.

О том, что министерства прорабатывают перечень исключений, «Известиям» сказал источник в правительстве. Также это следует из писем производителей и торговли в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову. «Известия» ознакомились с этими документами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кузовные заботы: для запрета на въезд фур из ЕС уже подготовлены исключения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022