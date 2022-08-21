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Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Заслуженная артистка России Марина Адашевская скончалась на 96-м году жизни. Об этом 21 августа сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

«Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая, Марина Константиновна всегда была предана театру, ее искренне любил весь коллектив», — говорится на сайте театра.

Там отметили, что даже в 90 лет Адашевская продолжала выходить на сцену БДТ. Она играла в спектакле «Время женщин» (2012) и принимала участие в различных проектах театра.

Актриса была принята в труппу Большого драматического театра в 1950 году, которому служила до последних дней. Одними из самых важных ее театральных работ стали роли Смеральдины в «Слуге двух господ», няни Гинес в «Доме, где разбиваются сердца», Глории в «Синьор Марио пишет комедию», Ануш в «Хануме» и другие.

Любовь к театру Адашевская унаследовала от своего отца — знаменитого артиста Ленинградского театра драмы имени Пушкина Константина Адашевского.

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