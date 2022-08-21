Жители Рубцовска сами выберут цвет для стелы на въезде в город
В алтайском городе Рубцовске на северном въезде в честь 130-летия города установят новую стелу. Жители города самостоятельно выберут, какого цвета она будет. Для этого власти запустили онлайн-голосование.
С цветовой гаммой необходимо определиться сейчас, пока идет сборка конструктивных элементов стелы. Впрочем, как пишет altapress.ru, цветовые решения не сильно разнообразные: выбор стоит между синим, серым и красным цветом «галочки» и названия города. Интернет-голосование продлится до 25 августа.
Ранее сообщалось о выделении Алтайскому краю 1,224 млрд рублей на модернизацию здравоохранения в 2022 году. Планируется построить хирургический корпус на 165 коек для клинического центра охраны материнства и детства. Кроме того, средства направят на строительство нового здания для детского санатория в Белокурихе.