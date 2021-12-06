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Корпус для центра охраны материнства и детства построят в Алтайском крае

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Алтайский край получит 1,224 млрд рублей на модернизацию здравоохранения в следующем году. Планируется построить хирургический корпус на 165 коек для клинического центра охраны материнства и детства, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Кроме того, средства направят на строительство нового здания для детского санатория в Белокурихе, выполнение госконтрактов и авиаработ (для последующей транспортировки пациентов), переоснащение трех медучреждений и строительство хирургического корпуса для краевого онкодиспансера, информирует altapress.ru. В этом году власти провели масштабную замену томографов, флюрографов и маммографов.

В октябре в Алтайском крае вручили медикам ключи от 20 карет скорой помощи и трех реанимобилей. Машины распределили между станциями «скорой» в Барнауле, Бийске и Рубцовске, центральными больницами Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского, Славгородского, Тальменского, Третьяковского и Целинного районов, а также горбольницей Заринска. Их общая стоимость составила 72,5 млн рублей. За последние три года в край поступило 64 машины за счет федерального бюджета и еще 60 — за счет краевого.

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