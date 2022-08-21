Логоцентр для школьного питания построят в Воронеже за 1 млрд рублей
В Воронеже планируется строительство производственно-логистического комплекса. Проект намерен реализовать комбинат социального питания — оператор питания в воронежских школах. В рамках офсетного контракта компания построит предприятие на участке в 5 га, создав 500 рабочих мест.
Объем инвестиций превысит 1 млрд рублей. По словам мэра города Вадима Кстенина, которые приводит ИА «Абирег», окупаться вложения будут за счет улучшения логистики и сокращения издержек в организации питания школьников. Налоговые отчисления в бюджет составят 200 млн рублей в год.
Инвестор на свои средства модернизирует пищеблоки в местных школах, направив на эти цели 400 млн рублей. Власти при этом готовы обсуждать вопросы софинансирования. В частности, рассматривается возможность привлечения федеральных средств на инженерную инфраструктуру для производства.
В администрации Воронежа уверены, что проект поможет решить несколько проблем. Одна из них — дефицит персонала, задействованного в обеспечении питания школьников. Вторая проблема — неспособность школ своими силами проверять качество поставляемой продукции из-за отсутствия лабораторий.
Ранее сообщалось, что в Воронеже в соответствии с графиком идет строительство самой большой в России школы. Однако рабочие столкнулись с некоторыми проблемами, в частности, с подорожанием оборудования и необходимостью импортозамещения некоторых позиций.