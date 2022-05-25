Строительство самой большой школы ведется по графику в Воронеже

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил приступить к проектированию дорог и системы водоотведения территории школы на 2,8 тыс. детей. Строительство учреждения ведется в соответствии с графиком.

По словам мэра, рабочие столкнулись с некоторыми проблемами, в частности с подорожанием оборудования и необходимостью импортозамещения некоторых позиций. В ближайшее время планируется начало закупок, чтобы сократить вероятные проблемы с поставками.

«По строительным работам сейчас всё идет по графику, подрядчик из Беларуси работает качественно, соблюдает сроки. Все общестроительные материалы, необходимые для возведения здания, уже приобретены и поставлены на площадку, в конце года контуры всех корпусов планируем закрыть, чтобы зимой уже вести отделку», — цитирует Кстенина ИА «Абирег».

По мнению мэра, выполнять работы по проектированию дорог вокруг школы и системы водоотведения с территории школы необходимо синхронно. Власти приложат все усилия, чтобы учреждение приняло детей осенью 2023 года.

Школу строят на Московском проспекте, вблизи яблоневых садов. Общая площадь здания переменной этажности составляет 60 тыс. кв. м. Учреждение примет 110 классов, а на пришкольной территории появятся площадки для игр, квадрокоптеров, а также учебно-опытная зона. Предполагается, что школа после строительства может стать самой большой в стране.