До 15 увеличилось число жертв ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Число погибших в результате ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевском районе Ульяновской области возросло до 15 человек. Об этом сообщили источники «Известий» 21 августа.
В пресс-службе регионального УМВД подтвердили информацию об 11 погибших и троих пострадавших, потерпевшие госпитализированы.
Авария произошла ранее в этот день на 809-м км трассы М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом.
По словам источника, в микроавтобусе находились 18 человек, а в двух грузовиках — двое. По некоторым данным, микроавтобус перевозил граждан Казахстана.
На месте работают спецслужбы, причины происшествия устанавливаются.