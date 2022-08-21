Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Спорт
Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул
Общество
СК возбудил дело об убийстве после гибели дочери Дугина
Наука
В России создали комплекс для тушения лесных пожаров с вертолета
Спорт
Теннисист Медведев не сумел выйти в финал турнира в Цинциннати
Спорт
Украинский боксер Усик второй раз победил Джошуа
Мир
Более 60% немцев выразили недовольство политикой Шольца
Мир
Украинские беженцы начали уезжать из Испании из-за нищеты
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Москве на следующей неделе
Общество
Друг погибшей Дугиной рассказал о поступавших ей угрозах
Политика
В Госдуме назвали агонией атаку украинских беспилотников на Крым
Мир
В Мелитополе задержали подозреваемого в диверсиях экс-офицера ВСУ
Сюжет:

Астрономы определили вес одной из крупнейших звезд во Вселенной

0
Фото: Global Look Press/ESA/Hubble & NASA, A. Riess et a
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа астрономов изучила крупнейшую из известных звезд R136a1, которая располагается в Большом Магеллановом Облаке (БМО) и имеет массу 150–200 Солнц. Об этом сообщается в онлайн-журнале нерецензированных исследований arXiv.

Космическое дело: физики узнали, что происходит в центре нейтронных звезд
Для этого впервые изучено взаимодействие между протонами и гиперонами — частицами, существующими миллиардную долю секунды

Ученые наблюдали за звездным скоплением R136 в БМО на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли при помощи телескопа обсерватории Gemini.

Таким образом, исследователи смогли получить наиболее четкие на текущий момент изображения скопления. Это помогло увидеть отдельные звезды в центральном ядре R136 и более точно определить их свойства.

Затем астрономы измерили вес некоторых самых ярких звезд в скоплении, в том числе R136a1, чья масса оказалась существенно меньше прошлых показателей в 250–320 масс Солнца. В 2011 году масса светила равнялась 265 солнечным, но по расчетам ученых еще полтора миллиона лет назад, в момент его образования, она доходила до 320 солнечных.

R136a1 имеет температуру поверхности в восемь раз больше, чем у Солнца, а радиус данной звезды в 40 раз больше. Это делает ее одной из самых крупных во Вселенной.

Итоги проведенных исследований станут опорной точкой для определения верхнего предела массы самых больших звезд. Такие данные имеют решающую важность для понимания механизмов их формирования.

До сих пор для астрономов остается загадкой, как появляются гигантские звезды. Поскольку большинство из них находятся в центрах плотных скоплений, а время их жизни относительно небольшое и составляет только 2-3 миллиона лет по сравнению с 10 миллиардами лет для звезд солнечного типа.

Ранее, в июне, астрономы, изучая движение галактик, обнаружили, что нити космической паутины в структуре Вселенной вращаются вокруг своей оси. Исследователи обнаружили это, картографируя движение галактик с помощью широкомасштабного исследования изображений и спектров звезд и галактик Sloan Digital Sky.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022