Астрономы определили вес одной из крупнейших звезд во Вселенной

Группа астрономов изучила крупнейшую из известных звезд R136a1, которая располагается в Большом Магеллановом Облаке (БМО) и имеет массу 150–200 Солнц. Об этом сообщается в онлайн-журнале нерецензированных исследований arXiv.

Ученые наблюдали за звездным скоплением R136 в БМО на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли при помощи телескопа обсерватории Gemini.

Таким образом, исследователи смогли получить наиболее четкие на текущий момент изображения скопления. Это помогло увидеть отдельные звезды в центральном ядре R136 и более точно определить их свойства.

Затем астрономы измерили вес некоторых самых ярких звезд в скоплении, в том числе R136a1, чья масса оказалась существенно меньше прошлых показателей в 250–320 масс Солнца. В 2011 году масса светила равнялась 265 солнечным, но по расчетам ученых еще полтора миллиона лет назад, в момент его образования, она доходила до 320 солнечных.

R136a1 имеет температуру поверхности в восемь раз больше, чем у Солнца, а радиус данной звезды в 40 раз больше. Это делает ее одной из самых крупных во Вселенной.

Итоги проведенных исследований станут опорной точкой для определения верхнего предела массы самых больших звезд. Такие данные имеют решающую важность для понимания механизмов их формирования.

До сих пор для астрономов остается загадкой, как появляются гигантские звезды. Поскольку большинство из них находятся в центрах плотных скоплений, а время их жизни относительно небольшое и составляет только 2-3 миллиона лет по сравнению с 10 миллиардами лет для звезд солнечного типа.

Ранее, в июне, астрономы, изучая движение галактик, обнаружили, что нити космической паутины в структуре Вселенной вращаются вокруг своей оси. Исследователи обнаружили это, картографируя движение галактик с помощью широкомасштабного исследования изображений и спектров звезд и галактик Sloan Digital Sky.