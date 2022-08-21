Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 августа

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в воскресенье, 21 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость — 6–11 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 754–755 мм ртутного столба.

20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что запах гари, пришедший в Москву из-за лесных пожаров в соседних регионах, будет ощущаться всё меньше, но продержится ближайшие сутки-двое.

Кроме того, он указал на то, что в городе повышен уровень погодной опасности 20–22 августа до «оранжевого».