Вильфанд рассказал, сколько продержится запах гари в Москве

Запах гари, пришедший в Москву из-за лесных пожаров в соседних регионах, будет ощущаться всё меньше, но продержится ближайшие сутки-двое, сообщил «Известиям» 20 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не наблюдается. По его словам, во Владимирской и Рязанской областях активно ведется тушение огня. Однако если пожар сейчас потушат, из-за отсутствия осадков продукты горения еще будут оставаться в воздухе.

«Это будет сохранятся ближайшие сутки-двое, поскольку ветер не меняется», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он указал на то, что в городе повышен уровень погодной опасности 20–22 августа до «оранжевого».

«Казалось бы, температура понизилась на 3–4 градуса, <...> но тем не менее температура всё равно выше нормы на 2–3 градуса, а осадки не прогнозируются», — добавил синоптик.

Он подчеркнул, что дождь не ожидается ближайшие четыре дня.

Как сообщалось ранее в этот день, в столицу вернулся запах гари от природных пожаров. Он ощущается в центре города и на западе. Несмотря на это, видимость на улицах хорошая.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа, если в Рязанской и Владимирской областях продолжат действовать пожары в лесах.