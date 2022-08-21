В Балашихе под окнами жилого дома обнаружены тела мужчины и его дочери

Прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тел мужчины и его малолетней дочери под окнами жилого дома на улице Центральная в Балашихе. Об этом сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, обнаружены тела мужчины 1990 года рождения и его малолетней дочери 2021 года рождения с травмами характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проводит проверку, в том числе касательно полноты и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка»). Правоохранители проводят следственные действия.

Ранее, 18 августа, в Саратове мать сбросила в яму новорожденного ребенка. Девушка в возрасте 24 лет родила во дворе дома мальчика и выбросила его. В этот же день она обратилась за медицинской помощью.