Реклама
Прямой эфир
Мир
Беспилотники будут следить за Запорожской АЭС из-за возможных провокаций Киева
Мир
РФ направила Эстонии ноту протеста из-за сноса танка-памятника Т-34
Мир
Орбан предрек ослабление ЕС после окончания спецоперации на Украине
Мир
Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным итоги переговоров с Зеленским и Гутерришем
Мир
Гутерриш заявил о готовности ООН организовать визит МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Во Львове завершилась встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша
Общество
Путин призвал развивать собственные компетенции в сфере судостроения
Мир
Зеленский назвал условия начала переговоров с Россией
Мир
Пожары в Европе уничтожили не менее 700 тыс. га леса
Мир
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Спорт
Дзюба стал игроком турецкого клуба «Адана Демирспор»
Происшествия
Системы ПВО сработали в Керчи

В Саратове женщина сбросила в яму новорожденного ребенка

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына. Об этом 18 августа сообщило управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.

Брошенные дети: почему взрослые выкидывают младенцев из окон
И можно ли предотвратить родительский психоз

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Девушка в возрасте 24 лет родила во дворе дома мальчика и выбросила его. В этот же день она обратилась за медицинской помощью.

«Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Правоохранители проводят следственные действия.

Ранее, 5 августа, стало известно, что в Гатчинском районе Ленобласти в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки. По информации источника «Известий», позже мать ребенка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии и рассказала, что у нее начались преждевременные роды, но она решила не обращаться за медпомощью. По словам одной из жительниц поселка Высокоключевой, ребенок появился на свет мертвым, женщина обернула его тело в простынь и оставила в контейнере для мусора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022