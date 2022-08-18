В Саратове женщина сбросила в яму новорожденного ребенка

Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына. Об этом 18 августа сообщило управление Следственного комитета РФ по Саратовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Девушка в возрасте 24 лет родила во дворе дома мальчика и выбросила его. В этот же день она обратилась за медицинской помощью.

«Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Правоохранители проводят следственные действия.

Ранее, 5 августа, стало известно, что в Гатчинском районе Ленобласти в мусорном баке было обнаружено тело новорожденной девочки. По информации источника «Известий», позже мать ребенка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии и рассказала, что у нее начались преждевременные роды, но она решила не обращаться за медпомощью. По словам одной из жительниц поселка Высокоключевой, ребенок появился на свет мертвым, женщина обернула его тело в простынь и оставила в контейнере для мусора.