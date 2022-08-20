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Стоимость биткойна снизилась на 10%

Стоимость биткойна снизилась на 10%, до $21 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 10,13%, до $21,010 тыс. Об этом 20 августа свидетельствуют данные криптовалютной биржи CoinDesk на 01:40 мск.

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По данным на 01:48 мск, курс биткойна чуть отыграл падение и находился на уровне $21,019 тыс.

4 августа аналитик Ивона Гутович спрогназировала падение курса биткоина до $9 тыс. в августе.

Гутович подчеркнула, что вся история криптовалют, в особенности биткоина, показывает, что август не самый лучший месяц для инвесторов.

По ее словам, эту неприятную ситуацию могут усугубить последствия борьбы регуляторов ряда стран с инфляцией, поэтому прогноз для биткоина на август носит «красный цвет» в «медвежьем» тренде, не исключены риски обновления минимумов.

Эксперт также отметила, что биткоин по-прежнему является незрелым и по этой причине серьезные игроки стали вновь инвестировать в золото и другие драгметаллы.

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