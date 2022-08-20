WP отстранила журналиста после поста об изменениях работы газеты в РФ

Журналист американской газеты The Washington Post Пол Фархи отстранен от работы после того, как в марте он сообщил, что издание больше не будет указывать в публикациях, написанных работающими в РФ корреспондентами, имена авторов. Об этом сообщила в пятницу, 19 августа, газета Politico.

Издание пишет, что The Washington Post весной отстранила одного из ведущих журналистов газеты от работы на пять дней под предлогом, что он «поставил под угрозу безопасность коллег, а также возможности The Washington Post освещать события в другой стране».

Как сообщает Politico, остается не до конца ясным, что именно сделал Фархи. Однако источники газеты, рассказали изданию, что причиной стала запись в Twitter-аккаунте журналиста, в которой он рассказал о новой политике The Washington Post по работе в России.

4 марта Фархи написал пост, где рассказал, что издание приняло решение больше не указывать в публикациях из РФ имена авторов, а также выходные данные. По его словам, целью такого шага было желание обезопасить сотрудников.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Кроме того, из закона следует, что нарушение, совершенное с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 млн рублей.

Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.