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Мотоциклист погиб в ДТП в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате аварии в Ленинградской области погиб мотоциклист. Об этом в субботу, 20 августа, сообщил телеканал «78».

Авария произошла около 0:10 на Главной улице в Новом Девяткино. По информации очевидцев, автомобиль такси поворачивал налево. По правилам, он должен был уступить дорогу мотоциклисту, но не остановился. В результате, мотоциклист врезался в такси, а затем столкнулся с ВАЗ-2107.

На место аварии прибыла скорая помощь, но водитель мотоцикла погиб до приезда врачей. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее, 19 августа, девушка 2006 года рождения на мотоцикле Suzuki въехала в окно цокольного этажа дома в Санкт-Петербурге.

Девушка двигалась в прямом направлении, пересекла проезжую часть и совершила наезд на окно цокольного этажа дома. При этом мотоцикл наполовину заехал в офисное помещение. Сообщается, что девушка не имела специального права управления мотоциклом.

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