Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка 2006 года рождения на мотоцикле Suzuki въехала в окно цокольного этажа дома. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает паблик «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что девушка не имела специального права управления мотоциклом. Она двигалась в прямом направлении, пересекла проезжую часть и совершила наезд на окно цокольного этажа дома. При этом мотоцикл наполовину заехал в офисное помещение, дополняет «Газета.Ru».

В результате ДТП девушка пострадала, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

8 августа 16-летний подросток погиб в ДТП в Оренбургской области. Молодой человек не справился с управлением мотоциклом «Иж Планета» и допустил столкновение с воротами гаража.