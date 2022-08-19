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Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Санкт-Петербурге

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Фото: vk.com/motosolidaritydtp
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В Санкт-Петербурге девушка 2006 года рождения на мотоцикле Suzuki въехала в окно цокольного этажа дома. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает паблик «Мотосолидарность ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что девушка не имела специального права управления мотоциклом. Она двигалась в прямом направлении, пересекла проезжую часть и совершила наезд на окно цокольного этажа дома. При этом мотоцикл наполовину заехал в офисное помещение, дополняет «Газета.Ru».

В результате ДТП девушка пострадала, ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

8 августа 16-летний подросток погиб в ДТП в Оренбургской области. Молодой человек не справился с управлением мотоциклом «Иж Планета» и допустил столкновение с воротами гаража.

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