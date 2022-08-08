Подросток погиб в ДТП за рулем мотоцикла в Оренбуржье
Полиция в Оренбургской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб 16-летний подросток. Мальчик на мотоцикле врезался в гараж.
Авария произошла рано утром 8 августа в селе Первокрасное в Сорочинском городском округе. По данным ДТП, молодой человек не справился с управлением мотоциклом «Иж Планета» и допустил столкновение с воротами гаража. Об этом пишет 56orb.ru.
От полученных травм подросток скончался на месте аварии.
В минувшие выходные сообщалось о ДТП на трассе Бугульма — Уральск у села Курманаевка, в результате которого погибли три человека. Столкнулись автомобили ВАЗ-2114, Opel Astra и Skoda.