В Мексике арестовали бывшего генпрокурора страны

Бывший генеральный прокурор Мексики Хесус Мурильо Карам арестован в Мехико. Об этом 20 августа сообщила генеральная прокуратура страны в Twitter.

Генпрокуратура подозревает Мурильо Карама в совершении ряда преступлений в ходе расследования исчезновения 43 студентов в штате Герреро в 2014 году. Он обвиняется похищении, пытках и воспрепятствовании правосудия.

Мурильо Карам возглавлял ведомство с декабря 2012 по февраль 2015 года. Он руководил расследованием дела о 43 пропавших в 2014 году студентах из колледжа Айотсинапы. Позже Мурильо Карам опубликовал результаты под названием «Историческая правда». Выводы прокуратуры говорили о том, что студентов похитили и сожгли бандиты. Результаты дела стали объектом широкой международной критики, а затем были опровергнуты.

Министерство внутренних дел Мексики в предварительном отчете назвало исчезновение студентов в сентябре 2014 года государственным преступлением, в котором участвовали члены банды Guerreros Unidos и агенты различных мексиканских государственных учреждений. При этом специалисты в ходе нового расследования не смогли найти никаких указаний на то, что пропавшие могут быть живы.

Докладчик от МВД отметил, что за время расследования скончались или были убиты 26 ключевых свидетелей — члены преступных группировок и их близкие, а также свидетели и участники событий.

В июле 2020 года федеральный суд Мексики освободил обвиняемого в убийстве пропавших в 2014 году студентов лидера преступной группировки Guerreros Unidos Хосе Анхеля Касаррубиаса Сальгадо. Его арестовывали дважды, но оба раза выпустили на свободу. Ранее один из трех братьев — основателей группировки Guerreros Unidos Мигель Касаррубиас дал показания, что именно Хосе приказал убить студентов.

Власти 30 июня 2020 года выдали 46 новых ордеров на арест госслужащих из штата Герреро, предположительно, причастных к преступлению.

В сентябре 2014 года 43 студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала. Впоследствии стало известно, что их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты, а их тела сожжены.

В ходе первого расследования дела о похищении были арестованы 142 человека, в том числе бывший мэр Игуалы Хосе Луис Абарка, его супруга и множество офицеров полиции, однако родственники учащихся не были согласны с его результатами. Помимо вопросов в части эффективности следствия и обнаружения организаторов преступлений ситуацию усугубили процессуальные нарушения правоохранителей, из-за которых на свободе оказалась почти половина задержанных, включая Хосе Касаррубиаса.