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«Факел» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

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Фото: pfcks.ru
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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл равный счет с воронежским «Факелом» в стартовом матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги. Игра прошла 19 августа в Самаре и закончилась со счетом 1-1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Со стороны самарского клуба мяч забил Максим Глушенков (61-я минута). Спустя четыре минуты со стороны «Факела» отыгрался Максим Максимов.

Сообщается, что на протяжении пяти игр «Крыльев Советов» остаются без победы, заняв десятое место в турнирной таблице. Их соперники из воронежского клуба не одержали ни одной победы на протяжении всего турнира и занимают 12-е место в турнире.

Ранее, 12 августа, «Факел» также сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом». Счет по окончанию матча остался не открытым и команды разошлись, не забив ни одного мяча.

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