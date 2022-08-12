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Футбольные клубы «Факел» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Воронежский футбольный клуб «Факел» в рамках Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в пятницу, 12 августа, принял на своем поле екатеринбургский «Урал». Игра стала первой для «Урала» после отставки тренера Игоря Шалимова и закончилась ничьей со счетом 0:0.

«Факел» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице, тогда как для соперника этот матч стал первым не проигрышным. Однако команда пока остается на последней, 16-й строчке.

19 августа воронежский клуб сыграет против «Крыльев Советов», а екатеринбуржцы 20 августа примут «Пари Нижний Новгород», передает «Спорт-Экспресс».

Об отставке Игоря Шалимова, который с лета 2021 года занимал должность главного тренера футбольного клуба «Урал», стало известно в понедельник, 8 августа.

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