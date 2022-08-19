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Новую дорогу построят на Елецком участке ОЭЗ «Липецк»

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На территории Елецкого участка особой экономической зоны «Липецк» до конца года планируют построить новую дорогу. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документации тендера, размещенного на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 464,5 млн рублей. Он должен построить дорогу, тротуары, а также установить ограждения и обустроить сети наружного освещения.

Заявки на участие в торгах принимают до 29 августа. Завершить строительство дороги планируется до 30 декабря 2022 года.

Как уточняет LipetskMedia со ссылкой на сведения агентства инвестиционного развития Липецкой области, за I полугодие 2022-го в ОЭЗ «Липецк» появилось четыре новых резидента. За это время было проведено около 150 встреч с представителями бизнеса, а в июне на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге было заключено четыре соглашения с инвесторами.

По итогам 2021 года ОЭЗ «Липецк» вошла в тройку лидеров по эффективности промышленно-производственных зон России.

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