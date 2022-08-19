Рабочий погиб при опрокидывании самосвала в Иркутской области

Прокуратура начала проверку по факту гибели водителя самосвала на карьере в Иркутской области. Транспортное средство опрокинулось в илоотстойник.

Инцидент произошел в районе Бодайбо 18 августа. На горнодобывающем участке водитель карьерного самосвала съехал с технической дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. Мужчина утонул в илоотстойнике, сообщает ИА IrkutskMedia.

Следственный комитет изучает документацию по соблюдению требований охраны труда. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Прокуратура намерена дать оценку исполнению уполномоченными органами законодательства.

В Калужской области рабочий погиб во время прокладки ливневой канализации. Мужчина спустился в траншею, которая была выкопана экскаватором, грунт траншеи обвалился.