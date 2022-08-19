Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Красноярском крае

Правоохранительные органы проводят проверку по факту наезда грузового поезда на женщину в Красноярском крае. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Инцидент произошел в Иланском районе на станции Сулемка. По данным управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, 47-летняя женщина пыталась перейти пути перед приближавшимся составом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В начале августа скоростной поезд сбил двух девушек 2003 года рождения в Ставропольском крае. Пешеходы не заметили состав на кривом участке местности.