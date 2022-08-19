Жителя Ставрополья осудили на три года за избиение дочери тяпкой

В Ставропольском крае оглашен приговор мужчине, издевавшемуся над дочерью. Новоалександровский районный суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. Срок он проведет в колонии строгого режима.

Следствие установило, что ставрополец, недовольный поведением своей 17-летней дочери, периодически ее избивал. Удары наносились по голове и по плечу. Для избиения родитель подростка использовал тяпку.

Девушка не могла дать отпор родителю в силу возраста и из-за того, что материально зависела от отца, пишет NewsTracker.

Ранее на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. Сироту из детдома держали в комнате с зарешеченными окнами. Мальчику приходилось спать на полу.