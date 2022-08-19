Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Забайкальском крае

Легковой автомобиль опрокинулся во время движения на дороге в Забайкальском крае. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

Авария произошла на дороге Первомайск – Цаган – Олуй – Кондуй на территории Борзинского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и допустил опрокидывание. Сам автомобилист и его пассажир получили травмы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Второй пассажир погиб, пишет ИА ChitaMedia.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля с трактором в Омской области. По предварительным данным, женщина-водитель «Лада Ларгус» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с ехавшей впереди техникой МТЗ-80. Четыре пассажира «Лады», в том числе двое детей, погибли.