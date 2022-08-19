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В Омской области четыре человека погибли после ДТП с трактором

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Фото: Управление МВД РФ по Омской области
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Легковой автомобиль столкнулся с трактором на трассе в Омской области, в результате чего погибли двое взрослых и двое детей. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля «Лада Ларгус» следовала по автодороге Омск – Муромцево – Седельниково в сторону г. Омска, но не выдержала безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигающимся впереди трактором МТЗ-80.

В результате аварии четыре пассажира автомобиля «Лада» погибли. Среди них женщина 1985 года рождения, мужчина 2000 года рождения, а также две девочки 2012 и 2021 года рождения.

Авария произошла в четверг, 18 августа, поздно вечером. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее, 18 августа, двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Архангельском. В результате ДТП в одном из автомобилей произошло возгорание, которое ликвидировали прибывшие на место пожарные.

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