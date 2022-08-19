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ФСБ задержала в Краснодаре Арчи по подозрению в работе на СБУ

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Сотрудники ФСБ в Краснодаре задержали россиянина под псевдонимом Арчи, подозреваемого в передаче информации Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили 19 августа в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В ведомстве рассказали, что задержанный — агент СБУ. За денежное вознаграждение он передавал сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Госизмена»). Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

16 августа сотрудники ФСБ также рассказали о задержании приверженца радикального формирования «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), который планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»).

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