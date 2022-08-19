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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за возможных смерчей
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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за возможных смерчей

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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В городе Сочи возможно формирование смерчей над морем. Об этом сообщает в пятницу, 19 августа, пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что природное явление ожидается с утра до конца суток.

«В период 18–20 часов и до конца суток на участке Магри-Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали людей соблюдать ряд мер предосторожности в случае выхода смерча на сушу. Так, на открытой местности необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине, кроме того, остерегаться порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов.

Для тех, кто в момент смерча будет находиться дома, в ведомстве посоветовали не подходить с детьми к окнам, занять безопасное место у стен внутренних помещений.

Ранее, 1 августа, жителей Краснодарского края предупредили об усилении ветра и дождей. Отмечалось, что на участке между Анапой и Магри вероятно образование смерчей над морем.

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