Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и дождей. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в ближайшие двое суток.

По данным МЧС, в районах Кубани до конца суток 2 августа пройдут ливни в сочетании с грозой. Ветер усилится до 20–22 м/с, пишет ИА KrasnodarMedia. На участке между Анапой и Магри вероятно образование смерчей над морем.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона и туристам воздержаться от выхода в акваторию на плавсредствах.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. В результате подтопило семь придомовых территорий, два многоквартирных жилых дома и низменные участки дороги А-147. В ряде районов зафиксировали локальные повреждения линий электропередач. На улице Донской в Сочи женщина погибла во время залпового ливня.