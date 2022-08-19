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Несколько человек погибли при столкновении двух самолетов в США

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Фото: соцсети
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Несколько человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в американском городе Уотсонвилл, штат Калифорния. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили городские власти в Twitter.

«Экстренные службы выехали в муниципальный аэропорт Уотсонвилла после столкновения двух шедших на посадку самолетов. Сообщается о нескольких погибших», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 14:56 по местному времени.

В социальной сети Twitter городской совет опубликовал фотографию, на которой видны обломки одного из самолетов, врезавшегося в ангар на летном поле.

Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере один человек был доставлен в больницу с серьезными травмами в результате падения небольшого самолета на проезжую часть в Калифорнии.

По данным Fox News, первая информация о крушении поступила утром. Самолет Cessna 195 упал недалеко от межштатной автомагистрали в Эль-Кахоне. Место крушения находится примерно в пяти милях к востоку от Гиллеспи-Филд, аэропорта округа Сан-Диего.

Пилот, получивший серьезные травмы, был доставлен в мемориальную больницу Шарпа. Врачи сообщили полицейским, что он выживет.

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