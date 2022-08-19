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Небольшой самолет упал на проезжую часть в Калифорнии

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Фото: соцсети
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По меньшей мере один человек был доставлен в больницу с серьезными травмами в результате падения небольшого самолета на проезжую часть в Калифорнии. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает Fox News.

По данным телеканала, первая информация о крушении поступила утром. Самолет Cessna 195 упал недалеко от межштатной автомагистрали в Эль-Кахоне. Место крушения находится примерно в пяти милях к востоку от Гиллеспи-Филд, аэропорта округа Сан-Диего.

В результате власти закрыли дорогу Гринфилд Драйв, попросив водителей избегать этого района.

Пилот, получивший серьезные травмы, был доставлен в мемориальную больницу Шарпа. Врачи сообщили полицейским, что он выживет.

Перед приземлением самолет врезался во внедорожник Hyundai. По словам офицера полиции Трэвиса Гарроу, водитель автомобиля не пострадала.

Калифорнийский дорожный патруль расследует катастрофу. Представители федерального управления гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте направляются на место происшествия и также проведут проверку.

Офицер полиции заявил, что причиной катастрофы не является употребление алкоголя или наркотиков.

Ранее, 14 августа, в Белоруссии два человека погибли после падения легкомоторного самолета. Пилоты в возрасте 61 и 54 лет осуществляли прогулочные полеты над Слонимом. Причины происшествия устанавливаются.

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