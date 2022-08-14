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В Белоруссии два человека погибли после падения легкомоторного самолета

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Фото: t.me/skgovby
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В Слонимском районе Белоруссии в результате падения легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики в своем Telegram-канале 13 августа.

«По предварительным данным, сегодня два пилота (61 и 54 лет) легкомоторного самолета осуществляли прогулочные полеты над Слонимом», — говорится в публикации.

Причины происшествия устанавливаются.

20 июня на севере Англии два человека погибли в результате крушения вертолета. Воздушное судно потерпело крушение около полудня рядом с поселком Инглтон у западной границы графства.

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