В России участились попытки незаконного вывоза денег

За период с 24 февраля по 10 августа этого года граждане пытались незаконно перевезти деньги через российскую границу 4917 раз, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Это на 21% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в 2020-м был зафиксирован 741 случай незаконного провоза денег, а в 2019 году — 2844 случая.

Незаконный провоз денег регулируется Административным и Уголовным кодексами. В этом году по зафиксированным нарушениям было возбуждено 4874 административных дела и 43 уголовных.

Как подчеркнули в службе, в то же время общий объем незаконно перевозимых денег остался почти на прошлогоднем уровне — 714,6 млн рублей против 709 млн. Основная перемещаемая валюта — российский рубль, на который приходится более 30% нарушений. Также есть евро и доллары США, сказали в таможенной службе. Чаще всего из РФ деньги вывозят в Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Израиль и Германию, а ввозят — из США, Италии, Таджикистана, а также Германии, Турции и Эмиратов.

В ФТС объясняют увеличение числа таких нарушений в этом и прошлом годах по сравнению с 2020-м смягчением коронавирусных ограничений. Также в 2022 году на рост повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования россиянами их карт в ряде стран, подчеркнули там. В службе напомнили, что наличные деньги при их единовременном ввозе на территорию ЕАЭС или их вывозе подлежат декларированию, если они превышают сумму, эквивалентную $10 тыс. по действующему курсу.

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