Авиакомпаниям предложили летать за рубеж на «Яках»

Российским авиакомпаниям предложили рассмотреть лизинг советских 120-местных самолетов «Як-42Д». Они позволят беспрепятственно выполнять рейсы за границу и не опасаться санкций. Весной–летом к нескольким перевозчикам обращался владелец 14 таких бортов — компания «АТ-Лизинг», сообщили источники «Известий» на авиарынке.

Некоторым компаниям организация направила предложение в письменной форме, с другими ее представители общались устно, уточнили собеседники. В частности, лизинг «Як-42» рассматривали в «Ираэро», Red Wings и группе Utair, знают источники «Известий». Лессор заверил, что управляет центром по техобслуживанию и ремонту этих самолетов в Челябинске и ремзаводом в Быково (Московская область), то есть может сдать борты «под ключ» с полным поддержанием их летной годности.

Несмотря на свою надежность, модель морально устарела, говорят в авиакомпаниях. В Red Wings напомнили, что из-за трех двигателей «Як-42Д» потребляет больше топлива, чем Superjet; для полетов на нем требуется третий член летного экипажа (бортмеханик), что повышает фонд оплаты труда.

Директор «Ижавиа» по общим вопросам Павел Кульнев отметил, что подготовка экипажей на «Як» не проводится более 10 лет, и на рынке жесточайший дефицит пилотов на этот тип.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев добавил, что этот самолет полностью обслуживается в России, включая украинские двигатели Д-36, так что импортозависимости и санкционных рисков у него нет. Поэтому в перспективе он может быть интересен заказчикам, но пока авиакомпаниям хватает имеющихся в парках самолетов, подытожил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Як» так: авиакомпаниям предложили летать за рубеж на советских самолетах