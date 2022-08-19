Ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Российские ученые работают над новым методом выявления неалкогольной жировой болезни печени. Для этого в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ изучают специфические биомаркеры, свидетельствующие о патологии.

Для этого они создали модель развития неалкогольной жировой болезни печени, проанализировав изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.

Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.

«Воспроизведенные нами модели характеризовались развитием повышением в крови билирубина (желчный пигмент интенсивного желто-коричнегово цвета, продукт распада гемоглобина. — «Известия»), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой, — рассказал рассказал руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков. — Также у животных отмечалось повышение содержания холестерина в крови, подавление антиоксидантных механизмов и еще целый комплекс симптомов, развивающихся в ответ на разрушение клеток печени. Степень нарушения обмена веществ крыс зависела от степени тяжести моделируемого заболевания».

Теперь ученые планируют определить биомаркеры, соответствующие НАЖБП разной тяжести — это позволит своевременно выявлять проблему и корректировать метаболические нарушения.

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