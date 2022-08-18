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Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Архангельском

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Фото: ГУ МЧС России по Архангельской области
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Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на дороге Архангельск — Северодвинск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

По предварительной информации детям, пострадавшим в аварии, семь и девять лет.

«По номеру 112 от очевидца поступила информация о происшествии на 21-м км трассы М-8, подъезд к г. Северодвинску. По оперативной информации, в одной из машин находились четыре человека. Мужчина, женщина и два ребенка — госпитализированы», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП в одном из автомобилей произошло возгорание, которое ликвидировали прибывшие на место пожарные. Сотрудники МЧС отключили клеммы аккумуляторов автомобилей и обеспечили безопасность места происшествия.

Ранее в этот день в Новгородской области в результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал.

Мужчина, управляющий Renault Logan, двигался со стороны поселка Демянск в сторону деревни Яжелбицы. По неустановленной причине водитель совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Впоследствии произошло возгорание автомобиля.

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