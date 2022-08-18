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Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом
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Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Один человек погиб, пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Тамбовской области. Об этом в среду, 17 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте аварии, водитель Land Rover и четыре пассажира, включая трех несовершеннолетних, получили различные травмы.

Отмечается, что авария произошла в среду, 17 августа, около 23:00 на автодороге Р-22 «Каспий» в Жердевском районе Тамбовской области. По факту случившегося организована проверка.

Ранее в этот день в Новгородской области в результате ДТП два человека погибли, еще один пострадал.

Мужчина, управляющий Renault Logan, двигался со стороны поселка Демянск в сторону деревни Яжелбицы. По неустановленной причине водитель совершил съезд в кювет и врезался в дерево. Впоследствии произошло возгорание автомобиля.

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