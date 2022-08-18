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Новый детский сад на 140 мест построят в Волгограде

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В Тракторозаводском районе Волгограда планируется возвести новый детский сад на 140 мест. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Под строительство выбран участок на улице Тракторостроителей. Городская администрация сейчас ищет подрядчика, который займется адаптацией проекта к земельному участку.

Победитель аукциона должен провести топографическую съемку местности, провести инженерные изыскания и получить технические условия присоединения детсада к инженерным сетям.

Само строительство здания начнется только после окончания указанных работ. Точные сроки не называются.

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