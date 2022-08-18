Аиста спасли из водонапорной башни под Псковом

В Псковской области в деревне Паколово Новосокольнического района спасли белого аиста. Его вызволили из сгнившей водонапорной башни.

Глава муниципалитета Виталий Соловьев рассказал, что гендиректор ООО «СПК колхоз Маевский» Андрей Пасуев направил сварщика на помощь птице. Тот прорезал отверстие в здании и вытащил попавшего в ловушку аиста. Птица жива и здорова.

В ближайшее время неиспользуемую конструкцию демонтируют, пообещал руководитель муниципалитета, чьи слова приводит Псковская лента новостей.

О провалившейся в башню птице написала в соцсетях местная жительница. По ее словам, это далеко не первый случай — аисты там гибнут регулярно. Женщина утверждает, что башня стоит на протяжении 20 лет и не используется.

Жители района, как отмечает Псковское агентство информации, под постом об истории аиста выражают возмущение тем, что спецслужбы часто бездействуют в подобных ситуациях. Они обращают внимание, что в регионе остро стоит вопрос помощи животным.

Так, по словам комментаторов, МЧС на обращения, связанные со спасением животных и птиц, часто не отзывается. К примеру, домашняя кошка месяц просидела в башне, и ее хозяевам пришлось самим ее вызволять, рискуя жизнью.

Ранее сообщалось, что московские спасатели помогли хозяйке таксы вызволить собаку из-под капота автомобиля, где та застряла при попытке прогнать оттуда кошку. Операцию по спасению провел расчет аварийно-спасательного отряда № 5 Пожарно-спасательного центра Москвы.