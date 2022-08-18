Двенадцать лесных пожаров действуют на территории Якутии

На территории Якутии, по данным на утро 18 августа, действуют 12 лесных пожаров на общей площади более 84 тыс. га. Шесть возгораний зарегистрировано в Усть-Майском районе, три — в Среднеколымском, по одному — в Оймяконском, Булунском и Олекминском районах. Причина возгораний — сухие грозы.

За прошедшие сутки удалось ликвидировать пожар в Нижнеколымском районе на площади 66 га, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

На эту же дату 2021 года в Якутии действовало 117 лесных пожаров, общая площадь которых составляла порядка 4 млн га.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 522 природных пожара на площади 536 тыс. га. В аналогичный период прошлого года было зафиксировано более 1,4 тыс. возгораний на общей площади, превышающей 6 млн га.

12 августа в беседе с «Известиями» координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков отметил, что в настоящее время ситуация с пожарами в России развивается лучше, чем прогнозировалось. При этом он уточнил, что самая сложная обстановка наблюдается в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе.