Таможенники пресекли контрабанду золотых слитков на 800 млн рублей

В аэропорту Внуково сотрудники таможни задержали шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В ведомстве уточнили, что общий вес золота составил 225 кг, стоимость его оценивается в 800 млн рублей, пишет НСН.

Как рассказали в ФТС, первая группа контрабандистов вылетела со слитками в Ереван, поскольку Армения входит в состав ЕАЭС, и таможенный контроль пассажиров не проводится. Вторая группа направлялась в Дубай и под видом туристов прошла через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.

После проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолет. В этот момент они были задержаны, пишет RT.

Возбуждены четыре уголовных дела о контрабанде. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, пишет сайт kp.ru. Контрабандисты-иностранцы находятся в СИЗО, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточняет телеканал «360».

В апреле сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки рейса Доха – Москва часы стоимостью 2 млн рублей, которые та не задекларировала.

В марте в Московской области двух мужчин задержали по подозрению в контрабанде янтаря. По информации следствия, в 2021 году мужчины приобрели сырец янтаря общей массой 99 кг.