Пассажирка в Шереметьево пыталась незаконно ввезти часы за 2 млн рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили у пассажирки рейса Доха — Москва часы стоимостью 2 млн рублей, которые та не задекларировала. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе таможни.

Так, сотрудники таможни остановили 58-летнюю россиянку, которая проследовала по зеленому коридору, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В ходе таможенного досмотра ее багажа инспекторы обнаружили наручные часы марки Cartier в фирменной упаковке, отмечает агентство городских новостей «Москва». По имеющейся информации, предварительная стоимость изделия составила около 2 млн рублей.

Назначено проведение таможенной экспертизы. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.

В марте в Московской области двух мужчин задержали по подозрению в контрабанде янтаря. По информации следствия, в 2021 году мужчины приобрели сырец янтаря общей массой 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево они незаконно переместили сырец янтаря через таможенную границу России в КНР. Ущерб государству составил более 4 млн рублей.