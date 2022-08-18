Пыльные бури прогнозируют на территории Астрахани
Синоптики прогнозируют пыльные бури до конца суток в Астрахани. Жителей региона просят соблюдать осторожность.
Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Местами пройдут пыльные бури. В связи с усилением ветра вероятен обрыв линий электропередач и связи. Также не исключено повреждение кровель зданий, рекламных конструкций и деревьев.
Коммунальные службы Астрахани переведены в режим повышенной готовности по поручению главы города Олега Полумордвинова, пишет «Астрахань 24».
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили на ближайшие двое суток в Крыму. Синоптики прогнозируют сильные ливни с усилением ветра, а также выпадение града.