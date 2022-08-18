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Пыльные бури прогнозируют на территории Астрахани

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Синоптики прогнозируют пыльные бури до конца суток в Астрахани. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Согласно прогнозам, скорость ветра будет достигать 15–18 м/с. Местами пройдут пыльные бури. В связи с усилением ветра вероятен обрыв линий электропередач и связи. Также не исключено повреждение кровель зданий, рекламных конструкций и деревьев.

Коммунальные службы Астрахани переведены в режим повышенной готовности по поручению главы города Олега Полумордвинова, пишет «Астрахань 24».

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили на ближайшие двое суток в Крыму. Синоптики прогнозируют сильные ливни с усилением ветра, а также выпадение града.

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