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Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Алтайском крае

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Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о ночных заморозках. В ближайшие двое суток температура будет достигать –2 градусов.

Согласно прогнозам, на основной части региона температура воздуха по ночам составит +3…+8 градусов. Лишь в травостое ожидается 0…–2 градуса. Об этом пишет altapress.ru. Синоптики прогнозируют небольшие дожди, ветер усилится до 14 м/с.

На территории Барнаула ночная температура составит +4…+6 градусов, осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 3–8 м/с.

Ранее в Курганской области в связи с ночными заморозками было объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха и почвы опускается до –2 градусов.

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