Синоптики прогнозируют первые заморозки в Курганской области

Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение. В регионе ожидаются первые заморозки на почве и в воздухе.

По данным ведомства, температура будет опускаться в ночное время 18 и 19 августа. Местами вероятны заморозки до -2 градусов, пишет ИА «Ура.ру».

Несмотря на ночной холод, в дневные часы воздух будет прогреваться до +15…+21 градуса. В День города в Кургане температура воздуха составит +19 градусов, ожидается переменная облачность.

Ранее о заморозках синоптики предупредили жителей Тюменской области. Понижение температуры до -3 градусов в ночные часы ожидается на юге региона 18 августа.