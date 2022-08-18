Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове
Политика
Путин обсудил с президентом Индонезии вопросы продовольственной безопасности
Мир
Власти Энергодара сообщили о ночной атаке ВСУ на город
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Политика
В СФ заявили о понимании западными странами бессмысленности поддержки Украины
Мир
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время визита в Бранденбург
Туризм
В АТОР назвали новые сроки оформления финской визы для россиян
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Общество
ФСБ показала кадры задержания членов ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»
Мир
ВС России рассказали о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС
Мир
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,9%
Общество
В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью

Эксперт объяснил пропажу старых фильмов из российских онлайн-кинотеатров

Эксперт Сычев рассказал, почему из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исчезновение фильмов с любого онлайн-сервиса — это нормально, в мире нет ни одной платформы, которая бы поставила себе задачу хранить у себя все фильмы, поскольку это дорого и в некоторой степени бессмысленно. Об этом заявил обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Игра приквела: главные онлайн-премьеры августа
Новая-старая битва за Железный трон, притчевая педагогическая поэма и трагикомическая подготовка к спасению заложников в школе

Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что старые фильмы и сериалы начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров. При этом ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок.

«В западной киножурналистике даже есть такая популярная рубрика: фильмы, которые со следующего месяца исчезнут из подписки, например, Netflix. Что называется, «успейте посмотреть, пока еще есть время», хотя речь идет, как правило, о классических хитах, которым бы лежать на сервисе и лежать», — отметил эксперт.

По его словам, то же самое происходит в РФ. Российские сервисы накопили довольно много контента, он далеко не всегда востребован настолько, чтобы оправдывать цену за лицензию, так что от чего-то вполне можно отказаться.

«А если это известный фильм или франшиза, то выгоднее заключить сделку с сервисом-конкурентом, чтобы пользователь получил к нему доступ, а лицензию для этого покупать или продлевать не пришлось. То есть, например, «Кинопоиск» даже не стал бы пытаться купить права на сериал «Дом дракона», самое ожидаемое шоу сезона, но его пользователи всё равно посмотрят его через «партнерку» с «Амедиатекой», как они только что посмотрели новый «Мир Дикого Запада», — рассказал Сычев.

В то же время он отметил, что конкуренцию никто не отменял, и для чего-то придется подписаться на сервис, где лицензия есть.

«Если хочется «Гарри Поттера», «Мстители» или «Короля Льва» — они на «Кинопоиске» доступны. И ворнеровский «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» тоже там лежит. Если «Властелин колец» — он есть на IVI. На самом деле, контента, который официально не представлен в России, не так много, это оригинальная продукция Apple и Netflix, сериалы Disney+ — и, в общем, всё. Остальное либо есть, либо так или иначе будет появляться, потому что бизнесу часто легче договориться, чем политикам. А пользователи, которые хотят иметь доступ к контенту, который всё же недоступен, имеют право пользоваться VPN и покупать подписки, которые дадут возможность это сделать, «Известия» об этом уже писали», — добавил обозреватель.

О том, что старые киноленты начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров, стало известно 18 августа. Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска» и другие кинокартины оказались недоступны в «Кинопоиске». В компании объяснили это тем, что продление договоров с партнерами стало занимать больше времени.

В Wink же сообщили, что со стороны правообладателей практически не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. При этом сервис не исключает, что после истечения сроков действия контракты в некоторых случаях не будут продлеваться на новые сроки.

В марте компания Netflix удалила свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022