Эксперт объяснил пропажу старых фильмов из российских онлайн-кинотеатров

Исчезновение фильмов с любого онлайн-сервиса — это нормально, в мире нет ни одной платформы, которая бы поставила себе задачу хранить у себя все фильмы, поскольку это дорого и в некоторой степени бессмысленно. Об этом заявил обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что старые фильмы и сериалы начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров. При этом ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок.

«В западной киножурналистике даже есть такая популярная рубрика: фильмы, которые со следующего месяца исчезнут из подписки, например, Netflix. Что называется, «успейте посмотреть, пока еще есть время», хотя речь идет, как правило, о классических хитах, которым бы лежать на сервисе и лежать», — отметил эксперт.

По его словам, то же самое происходит в РФ. Российские сервисы накопили довольно много контента, он далеко не всегда востребован настолько, чтобы оправдывать цену за лицензию, так что от чего-то вполне можно отказаться.

«А если это известный фильм или франшиза, то выгоднее заключить сделку с сервисом-конкурентом, чтобы пользователь получил к нему доступ, а лицензию для этого покупать или продлевать не пришлось. То есть, например, «Кинопоиск» даже не стал бы пытаться купить права на сериал «Дом дракона», самое ожидаемое шоу сезона, но его пользователи всё равно посмотрят его через «партнерку» с «Амедиатекой», как они только что посмотрели новый «Мир Дикого Запада», — рассказал Сычев.

В то же время он отметил, что конкуренцию никто не отменял, и для чего-то придется подписаться на сервис, где лицензия есть.

«Если хочется «Гарри Поттера», «Мстители» или «Короля Льва» — они на «Кинопоиске» доступны. И ворнеровский «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» тоже там лежит. Если «Властелин колец» — он есть на IVI. На самом деле, контента, который официально не представлен в России, не так много, это оригинальная продукция Apple и Netflix, сериалы Disney+ — и, в общем, всё. Остальное либо есть, либо так или иначе будет появляться, потому что бизнесу часто легче договориться, чем политикам. А пользователи, которые хотят иметь доступ к контенту, который всё же недоступен, имеют право пользоваться VPN и покупать подписки, которые дадут возможность это сделать, «Известия» об этом уже писали», — добавил обозреватель.

О том, что старые киноленты начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров, стало известно 18 августа. Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска» и другие кинокартины оказались недоступны в «Кинопоиске». В компании объяснили это тем, что продление договоров с партнерами стало занимать больше времени.

В Wink же сообщили, что со стороны правообладателей практически не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. При этом сервис не исключает, что после истечения сроков действия контракты в некоторых случаях не будут продлеваться на новые сроки.

В марте компания Netflix удалила свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.