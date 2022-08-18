Из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы

Старые фильмы и сериалы стали пропадать из российских онлайн-кинотеатров, несмотря на то, что ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий относятся только к новинкам. Об этом 18 августа сообщила газета «Коммерсантъ».

Так, сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска» и другие кинокартины оказались недоступны в «Кинопоиске». Там объяснили это тем, что продление договоров с партнерами стало занимать больше времени.

«Приобретая в каталог фильм или сериал, видеосервисы подписывают договор с правообладателем на определенный срок. В текущих условиях продление договоров занимает больше времени. К примеру, проекты таких студий, как Warner Bros. и Disney действительно могут быть пока недоступны», — отметили в пресс-службе сервиса.

В «Кинопоиске» подчеркнули, что, несмотря на исчезновение из библиотеки популярных сериалов и фильмов, в онлайн-кинотеатре продолжают расширять каталог за счет новых проектов.

В Wink же сообщили, что со стороны правообладателей практически не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами. При этом сервис не исключает, что после истечения сроков действия контракты в некоторых случаях не будут продлеваться на новые сроки.

Сейчас онлайн-кинотеатр стал закупать больше российского контента, авторского кино и продуктов из других стран.

23 июля глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил, что киностудии Disney, Sony, Paramount и Warner Bros хотят вернуться в российский прокат путем параллельного импорта. По его словам, указанные компании не могут сделать официальное заявление о работе с Россией, но ищут каналы для поставки фильмов на территорию России.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные киностудии начали отменять прокаты своих фильмов в российских кинотеатрах накануне их старта.