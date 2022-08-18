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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Тамбовской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Р-22 «Каспий» в Тамбовской области. Один человек погиб, еще четыре человека получили травмы.

Авария произошла ночью 18 августа на территории Жердевского района. Столкнулись автомобили «ВАЗ» и Land Rover, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». Водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия. Водитель и четверо пассажиров иномарки получили различные травмы. В числе пострадавших — трое детей.

На трассе Хабаровск — Владивосток лоб в лоб столкнулись два автомобиля Toyota. Женщина за рулем Toyota Corolla Spacio допустила выезд на встречную полосу. Пять человек, включая 14-летнюю девочку, погибли на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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