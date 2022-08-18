Четверо взрослых и подросток погибли в ДТП в Приморье

Пять человек, включая 14-летнюю девочку, погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

В ведомстве сообщили, что за рулем автомобиля Toyota Corolla Spaсio находилась 39-летняя женщина. Кроме нее в салоне также были 14-летняя девочка, 43-летний мужчина и 63-летняя женщина. Семья двигалась со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Женщина допустила выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Hiace.

По словам очевидцев, до столкновения транспортных средств водитель автомобиля Toyota Hiace допустил выезд на полосу Toyota Corolla Spaсio, что и спровоцировало попытку женщины уйти от столкновения путем выезда на встречную полосу.

Подчеркивается, что стаж водителя Toyota Corolla Spaсio был менее двух лет.

Оба автомобиля значительно повреждены. Пятеро участников происшествия погибли на месте — это водитель и пассажиры Toyota Corolla Spaсio, а также 45-летняя женщина — пассажир Toyota Hiace. Мужчина, управлявший Toyota Hiace, госпитализирован.

«Автоавария произошла в темное время суток на сухом асфальтобетонном покрытии. Данный участок дороги очагом аварийности не является. По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела полиции Михайловского района возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — уточняет ведомство.

Ранее, 17 августа, один человек погиб, пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Тамбовской области.