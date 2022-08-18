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В России сократились темпы производства грузовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России за шесть месяцев 2022 года темпы производства грузовиков сократились на 18%. Такими данными поделилось агентство «Автостат Инфо». По данным аналитиков, за первое полугодие в России было продано 37 714 новых грузовых машин, что на 17% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2021 года — 45 245 единиц.

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Специалисты подсчитали, что объем выпуска грузовых автомобилей, включая машины категории N1 (легкий коммерческий транспорт полной массой до 3,5 т), за январь-июнь 2022 года снизился на 17,7% в годовом сравнении и составил 67,5 тыс. единиц техники.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей в I квартале 2022 года упал на 7,0% до отметки в 59 тыс. машин.

Между тем, аналитики зафиксировали рост производства грузовиков на таких предприятиях, как КамАЗ (+4,9%), «Чайка-НН» (+14,8%), БАЗ (рост в 2,1 раза) и МЗ «Тонар». Остальные заводы по производству грузовых машин показали спад производства.

Аналитики подсчитали, что выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в России за истекшие полгода упал на 54,0%. В годовом сравнении это 8,5 тыс. штук.

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России в январе-июне 2022 года сократилась до 12,7% (в январе-июне 2021 года — 22,7%).

Специалисты напомнили, что временно приостановлено производство на предприятиях «Форд Соллерс Елабуга» и «СТ Алабуга», «Вольво Восток», «ПСМА Рус», «Даймлер КАМАЗ Рус», «Ивеко‑АМТ», «Скания-Питер», «Ман Трак Энд Бас Рус», «Катерпиллар Тосно», «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус».

15 августа КамАЗ 63934 в рамках III пожарно-спасательного конгресса показал две новинки на шасси КАМАЗ-63934: пожарную автолестницу АЛ-42 и автоцистерну АЦ-4,0-50/4. Автомобили оснащены современным пожарно-спасательным спецоборудованием.

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